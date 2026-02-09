Vomero, stalli blu occupati per dirottare automobilisti nei parcheggi privati: due denunciati

Stalli blu occupati per costringere gli automobilisti a parcheggiare nelle autorimesse a pagamento. I Carabinieri della stazione Vomero, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno denunciato i titolari di due autorimesse situate in via Gino Doria e via Paisiello per illecita concorrenza con minaccia e violenza.

Vomero, stalli blu occupati per dirottare automobilisti nei parcheggi privati: due imprenditori denunciati

Al centro delle contestazioni un sistema volto a ostacolare la sosta su strada e indirizzare gli automobilisti verso i parcheggi privati. In entrambi i casi è stato accertato che, nelle ore mattutine, le auto dei clienti con abbonamento mensile venivano spostate all’esterno delle autorimesse e lasciate in sosta sugli stalli a pagamento (strisce blu) senza ticket, saturando gli spazi disponibili.

La manovra avrebbe indotto i cittadini a utilizzare le autorimesse, dove le tariffe applicate oscillano tra i 5 e i 10 euro l’ora. Gli utenti, pur pagando il parcheggio privato, lasciavano i veicoli in sosta su strada senza esporre il “grattino”, esponendosi così anche al rischio di sanzioni amministrative. Per questa condotta i due imprenditori sono stati sanzionati.

Stallo per disabili

In via Gino Doria è emerso inoltre un ulteriore episodio: l’utilizzo improprio di uno stallo riservato ai disabili. Secondo quanto accertato, la titolare del contrassegno avrebbe consegnato il pass all’autorimessa, consentendo al gestore di parcheggiare le auto dei clienti nello spazio riservato. Il veicolo trovato sullo stallo disabili è stato immediatamente rimosso. Nel corso dei controlli, il personale dell’Anm ha inoltre elevato sanzioni nei confronti delle auto parcheggiate sugli stalli blu prive di regolare ticket.