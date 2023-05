Una voragine si è aperta poco fa a via Giotto a Napoli, nei pressi di piazza Medaglie d’Oro al Vomero. Il traffico è andato in tilt e la strada è stata transennata.

Vomero, voragine in via Giotto: traffico in tilt

A darne notizia è il consigliere regionale Maria Muscarà: “La situazione è sempre più grave per le voragini che si creano in città e qui c’è ancora qualcuno che vuole scavare per creare gallerie sotterranee ed infilarci sotto le macchine, quando anche in zone collinari come queste, si aprono voragini importanti e pericolose”.

Al via le verifiche per individuare la causa del dissesto e per ripristinare nel minor tempo possibile il tratto interessato dallo sprofondamento. La circolazione su via Giotto non è stata interrotta: il transennamento eseguito dalla Protezione Civile ha ridotto parzialmente la carreggiata in corrispondenza dell’intersezione con via Florimo.