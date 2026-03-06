Momenti di paura ieri sera al Vomero, in via Simone Martini, dove una 32enne è stata accoltellata, senza apparente motivo, a bordo di un’autobus della linea c32. A finire in manette un 39enne di Pianura, che non conosceva la vittima. Affetto da problemi psichiatrici, avrebbe agito senza apparente motivo. Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona.

Vomero, sangue sull’autobus: accoltella senza motivo una donna. Arrestato, rischia il linciaggio

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna è stata trattenuta sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti. Il 39enne nascondeva addosso un’altra lama. L’aggressione si sarebbe consumata intorno alle 21. La vittima è ancora ricoverata al Cardarelli, non in pericolo di vita, con ferite alle braccia e al viso.

L’uomo che ha sferrato i colpi è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli dopo una trattativa avvenuta sull’autobus. Condotto all’esterno dell’autobus, ha rischiato il linciaggio della folla. La scena è stata ripresa da decine di residenti e i filmati hanno fatto il giro del web.