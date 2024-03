Una perdita d’acqua è stata segnalata tra via Morghen, nella zona dove pochi giorni fa è stata chiusa la strada a causa di una voragine, e via Solimena, dove acqua e fango hanno invaso – pare – un appartamento dello stesso condominio già allagato lo scorso 21 febbraio.

Vomero, nuova perdita d’acqua tra via Morghen e via Solimena: sul posto Vigili del Fuoco e Abc

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli esperti di Abc, l’azienda che gestisce l’approvvigionamento idrico del Comune, insieme alla Protezione civile, Polizia Municipale e Carabinieri. I pompieri hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, ipotizzando anche una possibile rottura di una conduttura. Ma, al momento, non ci sono conferme.

Ieri sera, Abc ha annunciato tramite i suoi canali sui social che è stato necessario interrompere il servizio idrico nella zona di via Morghen e Via Bonito, con il ripristino previsto per la mattinata di oggi, 1 marzo 2024. Molti residenti del Vomero sono preoccupati per la situazione: in tanti si sono riversati in strada per capire cosa stesse succedendo.

Nuovo cedimento in via Kerbaker

Solo ieri mattina si è verificato un nuovo cedimento in via Kerbaker, ai margini della strada. Un’auto parcheggiata è finita con una ruota una voragine di piccole dimensioni che si è aperta improvvisamente sotto al veicolo.