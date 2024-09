Per uno sguardo di troppo avvicina un ragazzino fermo al semaforo e gli sferra un pugno in faccia spaccandogli il naso. Una violenza gratuita e senza motivo di cui è vittima un 15enne che si trovava al Vomero.

Vomero, lo guarda “troppo”: sferra un pugno e spacca il naso a un 15enne

L’aggressione è avvenuta sabato mattina in via Francesco Fracanzano, all’incrocio con via Cilea. Il 15enne era al semaforo e avrebbe lanciato uno sguardo nei confronti dell’aggressore. Un comportamento interpretato da quest’ultimo come un atto di sfida. Tanto è bastato a scatenare la violenza. “Mi stai guardando?”, ha domandato il criminale, prima di colpire il ragazzo con un pugno.

La vittima è stata soccorsa. Oltre alla rottura del setto nasale, ha riportato anche un trauma cranico e dovrà essere sottoposto a operazione chirurgica. A denunciare l’accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): “Un altro episodio di violenza brutale e senza senso. Il soggetto è già noto alle forze dell’ordine e spero che non la passi liscia. Chi pensa di trasformare la nostra città, le nostre strade, in un far West senza regole sbaglia. Per questi comportamenti serve tolleranza zero”.

“Il giovane – prosegue Borrelli – era al Vomero, in sella al proprio motorino fermo al semaforo, erano circa le 14,00, quando gli si è affiancato un maggiorenne, anche lui a bordo del suo scooter. L’uomo ha guardato il 15enne e in napoletano gli avrebbe chiesto “Mai stai guardando?”. Il ragazzo ha risposto di no, trovando strana la domanda. A quel punto il maggiorenne è sceso dallo scooter, lo ha sistemato sul cavalletto e all’improvviso gli ha sferrato un violentissimo pugno in pieno volto. La vittima ha cominciato a perdere molto sangue. L’aggressore è fuggito. I presenti hanno soccorso il ragazzo. Sul posto sono arrivati Polizia e 118″.