Una tragedia scuote il quartiere Vomero. Una donna di 62 anni è deceduta mentre passeggiava in strada in compagnia del marito.

Dramma al Vomero, donna muore improvvisamente in strada

Come riporta il quotidiano Il Roma, il dramma si è consumato questo pomeriggio, mercoledì 30 novembre, in via Kerbarker. Una 62enne di Monte di Procida era in città per sottoporsi ad una visita medica quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciata a terra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118 ma quando sono giunti sul posto la donna era già priva di vita. Gli operatori hanno tentato ogni manovra per rianimarla ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Terrore e paura negli occhi dei passanti che hanno assistito alla scena.

Secondigliano in lutto, Antonio muore improvvisamente

Sempre nella giornata di oggi un’altra tragedia ha scosso il quartiere di Secondigliano. Un giovane, poco più che trentenne, Antonio Bianco, sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso. Anche in questo caso, i tentativi di soccorso sono stati inutili.