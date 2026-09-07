Napoli, Vomero: 30enne aggredisce poliziotti, arrestato

Prima ha rifiutato di dare le proprie generalità, poi ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo gli agenti. È successo ieri a Via Francesco Cilea, al Vomero, durante un servizio di controllo del territorio da parte di una pattuglia di polizia.

Dopo una segnalazione di alcuni passanti, i poliziotti sono subito intervenuti per calmare l’uomo, che stava bloccando il traffico. Dopo essersi rifiutato di dire come si chiamava, il 30enne ha dato addosso agli agenti, che sono stati costretti a bloccarlo. Una volta condotto in commissariato, l’uomo ha continuato ad inveire sferrando calci e pugni contro le forze dell’ordine, che lo hanno arrestato.