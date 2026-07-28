Napoli, aggredisce un uomo ai tavolini di un bar e gli ruba il cellulare: arrestato 25enne

Momenti di tensione nella notte in piazza Garibaldi, a Napoli, dove un 25enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe aggredito un uomo per impossessarsi del suo smartphone, prima di essere fermato dagli agenti.

L’aggressione in piazza Garibaldi

L’episodio si è verificato durante la scorsa notte. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, stavano transitando in piazza Garibaldi quando hanno notato il 25enne avvicinarsi a un uomo seduto ai tavoli di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il giovane avrebbe aggredito fisicamente la vittima, riuscendo a sottrarle lo smartphone prima di allontanarsi rapidamente nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento e l’arresto

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, inseguendo il presunto responsabile della rapina. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, non senza difficoltà, nonostante il tentativo di opporsi all’arresto. Durante il controllo, il 25enne è stato trovato in possesso del telefono cellulare appena sottratto alla vittima.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Lo smartphone recuperato dagli agenti è stato restituito al legittimo proprietario, ponendo così fine all’episodio avvenuto nel cuore della stazione centrale di Napoli.