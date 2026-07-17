Napoli, doppio arresto in piazza Garibaldi: pusher fermato con hashish, un uomo aggredisce gli agenti

Due arresti in pochi giorni nell’area di piazza Garibaldi, a Napoli, dove la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio. A finire in manette sono stati due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine: il primo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il secondo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Napoli, doppio arresto in piazza Garibaldi: pusher fermato con hashish

Nel corso dei servizi di controllo, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un’altra persona in cambio di denaro. L’acquirente si è poi allontanato rapidamente, ma il presunto pusher è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare altre dosi di hashish, oltre alla banconota che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata appena ricevuta durante la cessione della droga. Per l’uomo è così scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo arresto

Nel corso degli stessi servizi di vigilanza, gli agenti hanno inoltre fermato un altro soggetto per un controllo di routine. L’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo fisicamente i poliziotti nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato e arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Entrambi gli arresti sono stati eseguiti dal personale della Polizia di Stato impegnato nei controlli nell’area della stazione centrale.