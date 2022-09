Momenti di panico su un volo Easyjet diretto a Napoli. L’aereo è stato colpito da un fulmine ed ha effettuato un atterraggio di emergenza a Bari. Ad anticipare la notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno. L’episodio si è verificato ieri, giorno in cui un violento maltempo si è abbattuto sulle le Regioni del Sud, in particolare sulla Campania.

Volo Easyjet diretto a Napoli colpito da fulmine: atterraggio d’emergenza a Bari

Per fortuna non si registrano feriti. Il velivolo è atterrato in sicurezza: il comandante ha portato in salvo i novanta viaggiatori e nessuno di loro ha necessitato di cure mediche. Solo grande spavento per i passeggeri e il personale di bordo, ma nessuno di loro è rimasto ferito.

Decollato da Milano, l’aereo della compagnia svizzera sarebbe dovuto atterrare in serata all’aeroporto di Napoli Capodichino, ma il fulmine ha compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza dopo aver danneggiato l’ala. Il comandante, in accordo con le torri di controllo, ha scelto l’aeroporto più vicino che in quel momento era quello di Bari per poter eseguire l’atterraggio d’emergenza.

Sono episodi che, fortunatamente, si verificano raramente. Un caso analogo risale allo scorso anno quando un volo Raynair, proveniente da Verona, con a bordo 100 persone, fu investito da una saetta. Il velivolo non subì danni e l’atterraggio d’emergenza avvenne all’aeroporto di Catania.