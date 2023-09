Grave incidente stradale, questa notte, a Volla. Un scooter, modello Zip Piaggio, su cui viaggiava un 17enne di Casalnuovo, si è scontrato contro una Fiat Doblò, guidata da un 36enne di Nola, per cause ancora da chiarire.

Volla, schianto tra scooter e Fiat Doblò: grave un 17enne di Casalnuovo

Non è escluso che motivo dello schianto possa essere una manovra azzardata eseguita da uno dei due mezzi. L’incidente è avvenuto intorno all’1, in via Filichito. Ad avere la peggio il centauro che, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell‘ospedale del Mare di Napoli. Il giovane versa in gravi condizioni e attualmente si trova ricoverati nel reparto rianimazione, in prognosi riservata.

Sul sinistro stradale indagano i Carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di appurare responsabilità e capire come si è verificato il sinistro stradale. Intanto, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.