Paura nella serata di ieri a Volla, dove due malviventi hanno fatto irruzione all’interno di un centro scommesse per una rapina. Durante il raid, uno dei malviventi armato di pistola, ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro un monitor della sala.

Rapina con sparatoria al centro scommesse, ladri in fuga con i soldi

I due balordi sono riusciti a portar via la somma di 15mila euro e poi sono fuggitivi via facendo perdere ogni traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e quelli della sezione operativa di Torre del Greco per le indagini del caso. I militari dell’arma hanno repertato un proiettile inesploso cal. 7,65 e un’ogiva. I Carabinieri stanno cercando di risalire all’identità dei rapinatori. Fortunatamente non si sono registrati feriti.