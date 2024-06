Un drammatico incidente si è consumato ieri sera in via Aldo Moro, a Volla, in provincia di Napoli. A scontrarsi uno scooter e una macchina 50.

Volla, drammatico incidente in via Moro tra scooter e auto 50cc: feriti due giovani

Non si conosce la dinamica del sinistro. Il mezzo a due ruote, su cui viaggiavano due giovani, si è scontrato frontalmente con l’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante. La macchina è andata completamente distrutta. I due ragazzini in sella allo scooter sono sbalzati dalla sella rovinando sull’asfalto.

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 e tantissimi residenti e automobilisti di passaggio richiamati dallo schianto. Le persone coinvolte sono tutti minorenni. I giovani a bordo dello scooter sono rimasti feriti, anche se non si conoscono le loro condizioni. Illesi, invece, sarebbero gli occupanti dell’auto. Tra le cause del sinistro ci sarebbe anche l’eccesso di velocità, in una strada che è stata già teatro di altri incidenti in passato.