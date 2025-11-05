Volla: 42enne ferito da un colpo di pistola in strada. Indagini in corso

Un uomo di 42 anni, originario di Cercola e già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto a Volla, nei pressi del parco Palladino.

Volla: 42enne ferito da un colpo di pistola in strada

Secondo una prima ricostruzione, il 42enne sarebbe stato raggiunto da un proiettile al piede sinistro mentre si trovava in strada. Al momento non è chiaro il movente: l’uomo avrebbe riferito di essere stato colpito da ignoti senza alcun apparente motivo. I sanitari del Pellegrini lo hanno giudicato non in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni per una ferita da arma da fuoco al calcagno. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Volla, impegnati a ricostruire nel dettaglio la dinamica del fatto e a identificare i responsabili.