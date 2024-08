È il grande giorno di Romelu Lukaku al Napoli. L’attaccante belga è atterrato stamattina a Roma, dove ha poi sostenuto le visite mediche. Terminate le visite, Lukaku e il suo team sono in viaggio verso Napoli per incontrare in prima serata il club di Aurelio De Laurentiis e firmare il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 3 anni. Al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla prossima rivendita.

Si attende l’ufficialità. Già disponibile con il Parma?

Ormai Lukaku è un nuovo giocatore del Napoli, e si attende tra stasera e domani l’annuncio ufficiale da parte della società. Lukaku ritrova Conte, che potrà così avere a disposizione l’attaccante tanto richiesto. Ricordiamo che l’attaccante belga, sotto la guida del nuovo allenatore del Napoli, ha realizzato 64 reti in due stagioni con la maglia dell’Inter, stagioni culminate con una finale di Europa League e uno scudetto dominato con il belga vice capocannoniere. Dopo la firma, Lukaku sarà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, e vedremo se riuscirà ad essere disponibile per la gara con il Parma di sabato sera