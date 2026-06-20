A Giugliano successo per il torneo di basket in piazza Gramsci

Ragazzi provenienti da tutta la Campania per il torneo di basket “beast the buzzer 3×3” che si tiene oggi e domani a Giugliano. il campo di piazza gramsci sta ospitando la prima edizione del torneo organizzato dalla Virtus Sport Academy con il patrocinio del Comune di Giugliano e la collaborazione dell’ASL Napoli 2 Nord. La manifestazione ha trasformato il campetto cittadino in un punto di incontro per sportivi, appassionati e famiglie, con atleti dai 15 ai 60 anni pronti a sfidarsi nella formula del basket 3 contro 3.

ai partecipanti è stata data una maglia con simboli storici e personaggi legati a Giugliano, quali la mela annurca, Giovan Battista Basile, la chiesa di Santa Sofia e Liternum.

Ad accompagnare le gare ci saranno ospiti del panorama cestistico nazionale, come Carlo Cantone, giocatore di serie A.