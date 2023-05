Ha picchiato la sorella a calci e pugni e poi ha provato a tagliarle la lingua prima di aggredire la mamma. E’ stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare Antonio D.L., 55enne di Piedimonte Matese, denunciato dai parenti costretti per anni a subire vessazioni e violenze.

Piedimonte Matese, calci e pugni alla sorella: prova a tagliare la lingua della mamma. Arrestato

Dopo le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si è stretto il cerchio attorno al 55enne. Ora è detenuto presso la casa circondariale sammaritana e nei prossimi giorni sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti al Gip.

Così spiega Paesenews, tra gli episodi più gravi contestati in ordine alla condotta di Antonio D.L. ce n’è uno del marzo 2019, quando l’uomo si scagliò contro la sorella scaricando su di lei una gragnola di calci e pugni; poi afferrò delle forbici e provò a tagliarle la lingua. A quel punto intervenne la mamma.

L’aggressore spostò dunque la sua attenzione sull’anziana e cominciò a tagliarle le dita finché le urla delle vittime non richiamarono l’attenzione del vicinato. Arrivati i carabinieri, il 55enne fu arrestato già in quell’occasione per maltrattamenti.

Sono seguiti tre anni di indagini, in cui le due donne hanno contribuito alle indagini fornendo resoconti e testimonianze di un incubo domestico che sembrava non conoscere fine. Oggi con l’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti dell’uomo la giustizia ha compiuto un passo in più.