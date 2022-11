Un violento nubifragio si è abbattuto nella giornata di oggi, 15 novembre sull’Isola d’Elba. Le incessanti piogge hanno causato molto disagi tra allagamenti e infiltrazioni dovuti ai temporali.

Nubifragio si abbatte sull’Isola d’Elba, decine di persone soccorse

Decine di persone sono state soccorse dai vigili del fuoco perché rimaste bloccate nelle proprie abitazioni in seminterrati. Numerosi sono stati gli interventi da parte dei pompieri di Portoferraio per allagamenti di cantine e scantinati per la violenta tempesta che si è abbattuto sulla parte orientale dell’isola (sono caduti 31 mm di pioggia in meno di un’ora).

“Soccorse a Portoferraio due persone bloccate nei seminterrati allagati delle proprie abitazioni” fanno sapere i vigili del fuoco, tramite il proprio profilo social. Molte auto sono state trascinate dall’acqua, esondata dai canali, e portate verso il mare. Problemi simili anche nella via principale di accesso al paese, via Principe Amedeo.

Allerta meteo in Campania

Pioggia e temporali stanno mettendo in difficoltà un pò tutta la nazione. Anche in Campania sono previsti peggioramenti nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale, infatti, ha emanato una nuova allerta meteo a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 16 novembre.