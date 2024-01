Violenta il nipote di 11 anni e lo filma con il telefonino. Arrestato a Torre del Greco, dopo la denuncia dei genitori, lo zio di 36 anni.

Le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato identificato come autore di atti sessuali commessi ai danni del nipotino. Ad eseguire l’arresto i carabinieri della stazione locale.

Le denunce presentate dalla madre del minore, a partire dal mese di maggio 2022, hanno permesso di accertare che il 36enne avrebbe indotto il ragazzino a subire atti sessuali, a farsi dei video che lo ritraevano senza veli e ad assistere ad atti di onanisno, come si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso. Dalle indagini è emerso anche che l’indagato avrebbe fatto apprezzamenti anche nei confronti di un amico della vittima di pari età e avrebbe invitato il nipotino a non dire nulla ai genitori.

A scoprire le violenze sono stati proprio i genitori che dopo aver preso il cellulare del figlio e spacciandosi per il minore, hanno risposto ad alcuni messaggi che lo zio aveva inviato all’11enne. L’uomo ora si trova nel carcere di Poggioreale a disposizione del’Autorità Giudiziaria.