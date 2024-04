Si chiamava Salvatore Scotognella e aveva appena 28 anni il giovane deceduto alle prime luci dell’alba a Castellammare di Stabia, nella zona di Ponte Persica, prima dei caselli autostradali.

Incidente a Castellammare, Salvatore Scotognella muore in scooter dopo scontro con tir

Secondo quanto riporta Metropolis, Salvatore era in sella al suo scooter, un Sh 300 quando, in circostanze da chiarire, si sarebbe schiantato contro un tir. Il mezzo pesante era fermo al lato della carreggiata quando il giovane lo avrebbe colpito in pieno. Non è chiaro se per disattenzione o per il manto reso scivoloso dalla pioggia.

Per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Nell’impatto ha perso la vita e i tentativi del 118 di rianimarlo sono stati vani. Il cuore di Salvatore Scotognella aveva già cessato di battere.

Lutto sui social

La notizia sta rimbalzando in queste ore sui social, gettando nello sconforto amici e parenti. “Ieri mattina ci eravamo incontrati per strada e ci siamo salutati resti sempre nel mio cuore. Sarai l’angelo più solare del paradiso”, il commento di Giuseppe su Facebook.