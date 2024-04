Condannato a sette anni e sei mesi in primo grado al termine del processo con rito abbreviato l’uomo che avrebbe drogato e violentato una ragazza in un albergo di Giugliano. A emettere la sentenza il gup Sordetti del Tribunale di Napoli Nord. L’accusa è violenza sessuale aggravata.

Drogata e poi violentata in un hotel a Giugliano: l’orco condannato a sette anni

L’episodio risale al 13 novembre scorso, quando la vittima denunciò il fatto ai carabinieri di Orta di Atella. Dalle indagini dell’Arma emerse che i due si erano conosciuti un market dell’agro aversano e avevano poi deciso di uscire insieme dopo le insistenze del giovane, un ragazzo di 22 anni.

Si recano in fascia costiera, bevono una birra, a cui probabilmente l’orco aveva aggiunto dello stupefacente per drogare la sua vittima. La ragazza si sente male: lui la carica in auto e ne approfitta per portarla in albergo e abusare di lei. Inutili le richieste della vittima di essere riaccompagnata a casa.

Le violenze in hotel

A incastrare il violentatore sono state le telecamere di videosorveglianza dell’albergo, che hanno confermato orari e circostanze dell’incontro. La giovane sarebbe stata violentata ripetutamente. La vicenda conosce così una prima tappa giudiziaria, con la condanna del responsabile a sette anni di carcere.