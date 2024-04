Arrestato per aver violentato più volte una donna con la complicità dell’amante. A finire nei guai un uomo di 60 anni e una ragazza di origini marocchine sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. L’accusa per lei è di concorso in lesioni gravi.

Castellammare, violenta la moglie e la picchia con l’aiuto dell’amante: arrestato 60enne

A condurre le operazioni gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Stato di Torre Annunziata. L’indagine è partita dalla denuncia della vittima, una donna che si era presentata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con una grave lesione al ginocchio.

Gli investigatori hanno accertato che la donna, nel corso degli anni, era stata vittima di maltrattamenti e violenza sessuale da parte del marito. Inoltre, era stata sottoposta a soprusi fisici e psichici, al punto da vivere in una condizione di totale sudditanza.

Colpita al ginocchio e portata in ospedale

I figli della coppia hanno confermato la versione fornita dalla madre che si era accorta della relazione extraconiugale che l’uomo intratteneva con giovane badante marocchina, irregolare sul territorio nazionale. L’ultimo episodio di violenza risale agli inizi di questo mese. L’uomo avrebbe afferrato la moglie per la gola per tenerla ferma, mentre la badante la colpiva violentemente con calci al ginocchio, procurandole la grave lesione che ha reso necessario il ricovero in ospedale.