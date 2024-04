Ruba un’auto ma resta bloccato nel traffico cittadino. A finire nei guai un 26enne di Napoli, originario del rione Don Guanella, “in trasferta” a Ottaviano per mettere a segno un colpo.

Ottaviano, ruba auto ma resta bloccato nel traffico: arrestato 26enne

Il giovane criminale è entrato in azione a mezzanotte. Forse, complice la tarda ora, era convinto di farla franca. Ha così preso di mira una Fiat Panda parcheggiata. L’arrivo del legittimo proprietario non ha impedito al 26enne di mettere in moto e scappare via con l’auto appena rubata.

La vittima a quel punto si è lanciato all’inseguimento e ha chiamato i carabinieri. La fuga è andata avanti finché il traffico non ha rovinato i piani del ragazzo che è rimasto bloccato a via Zabatta.

Lì il 26enne è sceso dall’auto e nel tentativo di sfuggire ha preso a calci e pugni il proprietario dell’auto e altri due passanti che erano intervenuti. Soltanto l’arrivo dei carabinieri ha impedito il peggio e ha permesso di bloccare il fuggitivo. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio, dovrà rispondere di rapina.