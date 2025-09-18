Violenta esplosione nella zona ASI: nube nera su Ponte Riccio

Una violenta esplosione è stata registrata intorno alle 14:30 nella zona ASI di Giugliano. Pochi minuti dopo, una densa nube nera ha invaso l’area di Ponte Riccio, destando grande preoccupazione tra i residenti.

A prendere fuoco è stata una nota azienda specializzata nella produzione di polimeri e prodotti chimici, la GRS Chemical Technologies, attiva sul territorio da oltre 40 anni e parte del gruppo Italmatch Chemicals. Lo stabilimento, situato tra Qualiano e Giugliano, è considerato un punto di riferimento nel settore del trattamento delle acque industriali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le autorità comunali per monitorare la situazione e accertare l’eventuale rischio ambientale.