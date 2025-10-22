Grande entusiasmo e partecipazione all’inaugurazione del nuovo studio privato di consulenza e formazione firmato Vincenzo Palumbo Beauty, celebre make-up artist che ha scelto Aversa come cornice per dare vita al suo progetto più ambizioso: un centro dedicato alla bellezza, alla creatività e alla crescita dei nuovi talenti del make-up professionale.

Vincenzo Palumbo inaugura il suo studio di make-up: ad Aversa nasce “Vincenzo Palumbo Beauty”

L’evento, curato nei minimi dettagli, ha riunito amici, colleghi, professionisti del settore e numerosi appassionati di estetica, che hanno avuto l’opportunità di scoprire in anteprima l’universo creativo dello skin expert e le molteplici possibilità offerte dal nuovo spazio.

Lo studio Vincenzo Palumbo Beauty si distingue per un design elegante e funzionale, pensato per accogliere sia momenti di consulenza personalizzata che percorsi formativi di alto livello. Corsi professionali, workshop tematici e lezioni individuali permetteranno a chi sogna di diventare make-up artist di formarsi in un ambiente stimolante e autentico, guidato da un professionista riconosciuto. “Il mio obiettivo – racconta Vincenzo – è creare un luogo in cui la bellezza non sia solo estetica, ma anche espressione della personalità e delle emozioni di chi si affida a noi.”

Un percorso costruito su esperienza e passione

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti brand internazionali del settore beauty come Max Factor, Sephora, Rinascente, Bionike, L’Oréal, Luxury Lab, Natura Bissé e Luce di Sorrento, oltre che con profumerie, farmacie, parafarmacie, erboristerie e centri estetici.

La sua esperienza, unita a una profonda conoscenza delle tecniche e delle tendenze, lo ha reso un punto di riferimento nel panorama nazionale del make-up professionale.

Un messaggio per i nuovi talenti

Con Vincenzo Palumbo Beauty, l’artista non solo consolida la propria carriera, ma lancia anche un messaggio di incoraggiamento ai giovani aspiranti truccatori: la passione, la formazione continua e la professionalità sono i pilastri su cui costruire un futuro solido in un settore in costante evoluzione.

Il taglio del nastro non rappresenta soltanto l’apertura di un nuovo studio, ma l’inizio di un percorso dedicato alla valorizzazione della bellezza e al sostegno dei talenti emergenti. Un progetto che arricchisce il panorama professionale campano e si propone come un punto di incontro tra arte, formazione e innovazione. Lo studio Vincenzo Palumbo Beauty si candida così a diventare una vera finestra sul futuro del make-up artistico, pronta ad accogliere creatività, ricerca e passione.

Il video