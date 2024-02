Un grave incidente tra auto si è verificato nella serata di ieri, sabato 24 febbraio, poco dopo le 22.30 sulla circumvallazione esterna a Villarricca.

Villarrica, grave incidente nella notte sul “doppio senso”: auto distrutte

Per cause ancora in fase di accertamento due vetture, una Lancia Delta ed una Fiat 500, si sono scontrate nei pressi del noto ristorante “Carbonà”. Ad avere la peggio un ragazzo di 31 anni. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dal personale del 118 giunto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e i mezzi del soccorso stradale. Per permettere l’intervento dei soccorsi, la strada è stata parzialmente interdetta al traffico. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.