Villaricca, teatro “Madrearte”: domenica in scena “Totò e Peppino in viaggio a Taranto”

Al teatro Madrearte di Villaricca il secondo appuntamento della stagione teatrale è con Fabrizio Mandara, giovane cantante musicista che si esprime attraverso la musica della tradizione classica napoletana, in modo particolare quella del teatro canzone e della macchietta.

Nello spettacolo “Totò e Peppino in viaggio a Taranto” è accompagnato dal musicista Francesco Di Crescenzo e accompagneranno il pubblico del Madrearte in un recital dove a fare da protagonista è la musica e le canzoni scritte ed interpretate da Nino Taranto, Totò e Peppino de Filippo. L’appuntamento è per domenica 3 novembre allo ore 20,00 presso il teatro Madrearte di Villaricca.

COMUNICATO STAMPA