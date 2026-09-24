Napoli, abusi su nipotino da quando aveva 10 anni: arrestato zio orco

È stata una confidenza fatta a un tutor extrascolastico a far emergere le presunte violenze subite da un bambino di dieci anni da parte dello zio, al quale era stato affidato per svolgere i compiti. Informati dal tutor, i genitori hanno presentato denuncia.

Le indagini della IV sezione minori della Polizia di Stato, coordinate dalla sezione fasce deboli della Procura di Napoli, hanno portato all’arresto del 67enne, ora in carcere. L’uomo è accusato di violenza sessuale, produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne. Secondo gli inquirenti, avrebbe approfittato delle condizioni di vulnerabilità fisica e psichica del nipote, mostrandogli materiale pedopornografico e scattandogli fotografie intime.