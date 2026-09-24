Villaricca Running, D’Ausilio risponde a Campanile: “Alle insinuazioni risponderanno i documenti”

Il consigliere comunale con delega allo Sport Francesco D’Ausilio risponde ai dubbi sollevati da Nicola Campanile sull’organizzazione della Villaricca Running, in programma domenica 27 settembre. Campanile ha chiesto chiarimenti sull’affidamento dell’evento, sui costi e sui ruoli delle associazioni coinvolte.

D’Ausilio distingue il proprio incarico dalle competenze degli uffici comunali: “La mia delega non significa essere il soggetto che affida, gestisce o contabilizza direttamente le procedure amministrative: quelle competenze appartengono agli uffici e ai responsabili dei procedimenti, che operano secondo gli atti e le norme previste”.

Il consigliere si dice favorevole alla verifica della documentazione, ma respinge le accuse personali: “Se qualcuno ritiene che nell’organizzazione della Villaricca Running ci siano irregolarità, ha tutto il diritto di chiedere chiarimenti e di verificare gli atti. Ma non è corretto trasformare domande legittime in accuse personali o lasciare intendere responsabilità che devono eventualmente essere accertate nelle sedi competenti”.

Sulle questioni poste da Campanile, D’Ausilio rimanda agli atti: “Quanto alla gara, sarà la documentazione a chiarire chi ha affidato cosa, a chi, con quali modalità e quali siano i rapporti tra le associazioni coinvolte”. Aggiunge di essere disponibile a rispondere alle domande sul proprio ruolo istituzionale e invita a discutere sulla base delle determine e degli altri documenti amministrativi. Infine, dopo essersi confrontato con gli organizzatori, invita sostenitori e scettici a partecipare alla manifestazione di domenica per vedere il lavoro di chi sarà impegnato nell’evento fin dalle prime ore del mattino.