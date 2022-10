È ancora avvolta nel mistero la sparatoria avvenuta nella serata di ieri, martedì 18 ottobre, sulla circumvallazione esterna a Villaricca. Nell’agguato è rimasto ferito un 36enne che è attualmente ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Villaricca, sparatoria nella notte: 36enne ferito

Il ferimento dell’uomo è avvenuto a pochi passi dalla caserma della locale stazione dei Carabinieri, vicino corso Europa, e a poche decine di metri dal luogo in cui lavora. La vittima, infatti, è un dipendente di un noto ristorante della zona.

Le indagini

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della stazione di Villaricca che stanno indagando sul caso. Potrebbe essersi tratto di un tentativo di rapina finito male o un regolamento di conti: ciò che è sicuro è che al momento i militari dell’arma non escludono alcuna pista. Dai primissimi accertamenti non ci sarebbe nessuna correlazione tra la sparatoria e l’ambiente lavorativo. Sul luogo della sparatoria sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove è tutt’ora ricoverato e fortunatamente non è in pericolo di vita.