“Spaccio per pagare l’avvocato”, con questa frase si sarebbe giustificato davanti ai carabinieri della stazione di Villaricca per evitare le manette. A finire in cella a Poggioreale è Arsenio Ascione, 18enne di Villaricca.

Villaricca. “Spaccio per pagare l’avvocato”: rapinatore 18enne torna in carcere

Nel giro di 6 mesi, è stato arrestato e condannato per rapina pluriaggravata (anni 3 mesi 4 di reclusione, con la Cartabia anni 2 mesi 9 di reclusione); estorsione aggravata (anni 3 mesi 4 di reclusione, con la Cartabia anni 2 mesi 9 di reclusione); evasione dagli arresti domiciliari.

Ascione era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, concessi su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, dai tre Giudici dai quali era stato processato. All’interno del suo appartamento aveva allestito una vera e propria piazza di spaccio. Quando i militari dell’arma sono entrati nella sua abitazione per un controllo sono stati attirati da un forte odore di sostanza stupefacente.

Ascione, infatti, nascondeva all’interno di una scatola 100 grammi di hashish. Insieme alla droga anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e banconote di piccolo taglio. A seguito di udienza di convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Napoli Nord gli ha applicato la custodia cautelare presso il carcere di Poggioreale.