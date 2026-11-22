Sconfitta per il Giugliano, battuto 4-2 sul campo del Picerno. I gialloblù pagano un primo tempo complicato, chiuso sotto di due reti, ma nella ripresa sfiorano una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.

I lucani passano in vantaggio dopo appena 67 secondi con Pugliese e al 30’ raddoppiano con Gemignani. Nella ripresa il Giugliano reagisce e accorcia al 64’ con Balde, ma ancora Gemignani firma il 3-1. La squadra di Agovino non molla e all’80’ è ancora Balde, dopo una respinta di Marcone su conclusione di Borgnino, a riaprire la gara.

Nel finale Ibe sfiora il pareggio, ma al 95’ l’arbitro assegna un rigore al Picerno dopo revisione all’FVS per un fallo di La Vardera su Nocerino. Dal dischetto Coppola firma il definitivo 4-2. Per il Giugliano una sconfitta amara e la contestazione dei tifosi al termine della gara.