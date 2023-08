Sono giornate decisive per il futuro politico di Villaricca. La cittadina dell’area nord di Napoli si appresta a tornare al voto a fine ottobre dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Negli ultimi messi il territorio è stato interessato anche da importanti operazioni anticamorra. Si attende quindi una svolta, un rilancio che dovrà partire da una guida politica e amministrazione per risolvere numerosi problemi.

Elezioni a Villaricca: i rumors sui candidati

A settembre vanno chiuse le liste in vista delle elezioni ed i tempi stringono. I rumors delle ultime ore parlano di quotazioni in rialzo per un ritorno di Francesco Guadieri, già sindaco del 2011 al 2016 con il Partito Democratico. Ora però non è ancora chiaro il ruolo dei partiti, ma il giudice amministrativo Gaudieri avrebbe il via libera di esponenti come Giovanni Granata e Tobia Tirozzi. Il nome dell’ex primo cittadino sarebbe gradito anche ad esponenti di centrodestra, che potrebbero scendere però in campo con simboli civici.

Non ancora chiara invece la posizione dell’ex deputato Lello Topo ed un ruolo importante potrebbe svolgere proprio il Pd che ancora deve sciogliere la riserva. Sarebbe fuori dai giochi invece Bruno Cantone, fratello del magistrato Raffaele, dopo le voci delle scorse settimane.

Da definire anche la posizione del Movimento 5 stelle e del senatore Luigi Nave. A breve potrebbe ufficializzare la candidatura invece Mario Molino, sostenuto dal consigliere regionale Giovanni Porcelli. Con lui anche Francesco Mastrantuono e Rocco Ciccarelli. Molino avrebbe già pronte alcune liste dopo aver avviato da mesi un lavoro sul territorio pure col movimento culturale con sede in piazza Maione. Si andrebbe quindi verso una corsa a due per la nuova guida politica villaricchese, tra Gaudieri e Molino ma tutto è ancora in bilico. Presto però saranno definiti meglio i giochi.