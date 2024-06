Ancora un grave incidente stradale in provincia di Napoli. Verso le 23:00 di ieri sera, due scooter si sono scontrati violentemente in via Palermo a Villaricca.

Ennesima tragedia a Villaricca: muore centauro, gravissimi altri due

L’incidente, avvenuto in una zona frequentata della città, ha visto coinvolti tre giovani, i cui nomi non sono stati ancora resi noti. Il bilancio è gravissimo: la morte immediata di un giovane e il ferimento grave di altri due.

Si tratta di un ragazzo ed una ragazza, trasportati in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono ancora critiche.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per comprendere le cause esatte dello scontro. I due scooter, a seguito dell’impatto, erano completamente distrutti. Le testimonianze dei residenti e/o di eventuali testimoni, raccolte dai carabinieri, saranno cruciali per fare luce sull’accaduto.

La comunità di Villaricca è sotto shock. Il tragico evento ha ancora una volta sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza stradale nell’area. Residenti e autorità locali chiedono ora misure più stringenti per prevenire futuri incidenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la visibilità è ridotta e i rischi aumentano.