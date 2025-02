Dopo sette giorni di agonia, non ce l’ha fatta l’anziano di 82 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sabato 1 febbraio 2025. L’uomo, ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduto oggi, sabato 8 febbraio, a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Tragico incidente a Secondigliano tra scooter e Panda: uomo morto dopo una settimana

L’incidente si era verificato in via Regina Margherita, nel quartiere di Secondigliano, nella periferia nord di Napoli. La vittima si trovava alla guida del proprio scooter quando si è scontrata lateralmente con una Fiat Panda condotta da un giovane di 26 anni.

L’impatto è stato violento e l’anziano era stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al nosocomio di Ponticelli, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. Purtroppo, dopo una settimana, il suo cuore ha smesso di battere. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Come da prassi, il giovane conducente della Fiat Panda è stato sottoposto ai test tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’impatto. Gli esami hanno dato esito negativo. Ora si attende l’esito delle indagini per comprendere con precisione le cause dell’incidente.