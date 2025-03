La fine di un calvario per residenti e automobilisti. Riaperta dopo tre anni di lavori via Colonne, snodo fondamentale tra i comuni di Melito, Giugliano e Sant’Antimo. La gabbia di impalcature e ponteggi è stata smontata. Un sospiro di sollievo per le centinaia di persone che ogni giorno percorrono quel tratto di strada.

Giugliano, esultano gli automobilisti: riapre finalmente via Colonne. Ma restano gli altri cantieri

L’avvio del cantiere EAV (Ente Autonomo Volturno) per l’implementazione del sistema fognario risale al 2022. Da allora sono sorti tantissimi disagi, non solo per la viabilità per l’area nord di Napoli ma anche per residenti e commercianti, costretti a subire il calo drastico dei clienti e delle vendite. Mesi di battaglie e proteste, incluse quelle per gli sgravi fiscali dalle rispettive amministrazioni comunali, che però non hanno accelerato i lavori. Anzi, nel corso dei tre anni non sono mancati altri stop e altri ritardi rispetto al cronoprogramma stabilito al momento dell’avvio del cantiere.

La completa riapertura di via Colonne è una svolta importante per la viabilità della zona e consente anche ad altre strade secondarie, come via Gioberti e corso Europa, di alleggerire il peso del traffico veicolare straordinario che hanno sopportato negli ultimi tre anni. Restano adesso gli altri cantieri ancora in attività: quello nei pressi del Molino, angolo via Appia, dovuto a una recente perdita idrica, e quello nei pressi del caseificio Terracciano, tra i comuni di Giugliano e Sant’Antimo. Anche in quel caso automobilisti e residenti attendono con ansia la fine dei lavori.