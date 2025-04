Villaricca, “Celebrato il consiglio Comunale sul Bilancio senza aver convocato l’opposizione”

Si è consumato ieri, 31/3/2025, l’ennesimo atto di mortificazione e di arroganza della maggioranza nei confronti della minoranza. Infatti, per le 16:00, era prevista la seconda convocazione per la celebrazione del Consiglio Comunale, non essendosi tenuta la prima per mancanza del numero legale.

Tuttavia il Presidente del Consiglio Comunale ha omesso di rinnovare le convocazioni ai consiglieri comunali assenti in prima convocazione, sebbene il Regolamento lo preveda espressamente. La circostanza è stata fatta notare dagli unici 2 esponenti di minoranza presenti in Consiglio regolarmente convocati. Il Presidente però ha deciso di andare avanti lo stesso, celebrando un Consiglio comunale senza aver riconvocato i consiglieri comunali assenti e nonostante gli autorevoli pareri espressi circa l’annullabilità delle delibere eventualmente approvate. Un gesto senza precedenti nella storia amministrativa di Villaricca e che ha avuto come unico obiettivo quello di estromettere la minoranza dalla partecipazione alla discussione e all’approvazione del bilancio comunale.

È stato finanche chiesto un breve rinvio di pochi giorni del Consiglio, non essendo ancora scaduti i termini della Diffida del Prefetto, con una nuova seduta, questa volta regolarmente convocata, di sarebbe potuto tentare di approvare un bilancio partecipato anche con la minoranza, in assoluta serenità e concretezza, correggendo anche gravi storture e carenze della proposta della maggioranza. Ma nulla!

Il Presidente del Consiglio Comunale ha deciso di andare avanti lo stesso, ignorando i consiglieri comunali non convocati e le loro prerogative costituzionalmente garantite. Questo è solo l’ennesimo episodio che mortifica una minoranza che rappresenta oltre la metà degli elettori di Villaricca.

Chiederemo un intervento urgente del Prefetto per una nuova e legittima convocazione, in mancanza saremo costretti a fare ricorso al TAR.

Perché si vuole tenere la minoranza fuori dalla discussione sul bilancio? Nuove tasse? Nuovo dissesto? Alienazione illegittima di beni? Gravi irregolarità nei tempi, nella sostanza e nella forma degli atti? Tutto questo non ci fermerà.

“Quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragione e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia.” (Umberto Eco)

I GRUPPI CONSILIARI DI MIINORANZA

PER

PD

NAPOLI NORD

CINQUE STELLE

VILLARICCA RINASCE

VILLARICCA POPOLARE

CASA

Comunicato stampa