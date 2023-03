Villaricca, schianto tra auto nei pressi del cimitero

Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri sabato 25 marzo a Villaricca, nei pressi del cimitero. I fatti sono accaduti intorno alle ore 21.

Villaricca, incidente nei pressi del cimitero: carabinieri e ambulanza sul posto

Per cause ancora in fase di accertamento, una Citroen C3 scura si è scontrata con un’altra vettura che giungeva dal lato opposto. Non si conoscono ancora le condizioni di eventuali feriti ma sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche un’auto dei carabinieri arrivata dalla caserma che dista a poche centinaia di metri. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico veicolare a causa di una folla di curiosi.