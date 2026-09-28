Villaricca Running, successo per la seconda edizione: 420 cuori hanno corso insieme per lo sport

Villaricca – Si è svolta con grande partecipazione la 2ª edizione della Villaricca Running, manifestazione podistica che anche quest’anno ha saputo unire sport, passione e condivisione. La gara è stata organizzata, ancora una volta insieme, da Francesco D’Ausilio e Antonio Di Girolamo, che hanno messo in campo impegno, dedizione e grande attenzione all’organizzazione dell’evento. Sono stati 420 i partecipanti che hanno preso parte alla manifestazione, trasformando la giornata in una vera festa dello sport e coinvolgendo atleti, volontari e comunità. A conquistare la vittoria è stato Marco Insigne, atleta della Amatori Marathon Frattese, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 33’35”, al termine di una prestazione che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

“Dietro ogni gara ci sono lavoro, sacrifici, organizzazione e soprattutto tanta passione – sottolineano gli organizzatori Francesco D’Ausilio e Antonio Di Girolamo –. Anche quest’anno abbiamo avuto la soddisfazione di vedere 420 persone condividere la nostra passione per la corsa e per lo sport. È questo il risultato più importante». La Villaricca Running si conferma così un appuntamento capace di valorizzare lo sport come momento di aggregazione e partecipazione.

COMUNICATO STAMPA