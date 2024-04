Si allarga l’inchiesta su via Palermo, la strada di Villaricca interessata da una voragine e attualmente sgomberata. Scatta il sequestro preventivo ai danni dell’impresa appaltatrice che ha effettuato i lavori di ripristino dopo il cedimento del sottosuolo. Avrebbe certificato falsamente la regolare esecuzione delle opere nonostante le criticità emerse nel corso delle indagini.

Villaricca, rifacimento di via Palermo: inchiesta si allarga. Sequestrata la ditta che ha fatto i lavori

Dopo gli avvisi di garanzia notificati la scorsa settimana a carico di cinque persone (imprenditori, professionisti e pubblici funzionari del Comune di Villaricca), indagate a vario titolo per i reati di frode in pubbliche forniture, falso ideologico in alto pubblico, truffa aggravata ai danni di Ente Pubblico e rifiuto di atti d’ufficio, la vicenda conosce un nuovo capitolo.

Questa mattina infatti, i Carabinieri del NOR di Marano di Napoli, con la collaborazione di personale del Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo d’urgenza a carico dell’impresa appaltatrice e dei soggetti indagati per truffa aggravata in danno dell’Ente Comunale.

Gli inquirenti hanno accertato che, nonostante l’omesso monitoraggio e le criticità in ordine ai materiali impiegati, la ditta ha prodotto un certificato di regolare esecuzione che attestava il falso in ordine alle opere realizzate. L’impresa in questo modo ha ottenuto la liquidazione delle somme concordate mediante contratto dal Comune di Villaricca, ottenendo così, secondo la Procura, un ingiusto profitto.