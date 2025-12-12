Sorpreso a vendere droga in via della Resistenza a Villaricca, non distante dall’ufficio postale. A finire in manette è stato un 40enne originario di Marano. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Villaricca, pusher sorpreso a vendere cocaina in strada: arrestato 40enne maranese

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, decisivo è stato un servizio di appostamento dei carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati. il 40enne stava cedendo una dosa di cocaina a un’acquirente quando è stato prontamente bloccato dai militari dell’Arma. Era a bordo di un’auto. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5 dosi di cocaina. Identificato anche l’acquirente.