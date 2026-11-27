A Villaricca fa ancora discutere il caso del concorso per 8 istruttori amministrativi.

Nel corso del Consiglio comunale di ieri, il consigliere Nicola Campanile ha presentato una risoluzione chiedendo la sospensione della procedura concorsuale, le cui prove orali sono previste proprio per oggi.

Sono 31 i candidati convocati presso il Palazzo Baronale. Tra questi, anche gli otto già esaminati lo scorso 29 luglio e riconvocati dalla commissione per garantire uniformità nelle valutazioni.

La vicenda si inserisce nel contesto di una mozione approvata all’unanimità lo scorso ottobre, con la quale il Consiglio comunale aveva impegnato l’amministrazione a valutare un eventuale blocco della procedura in autotutela e a verificare possibili incompatibilità. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco Gaudieri: “Dalla relazione inviata ai consiglieri e al Prefetto non sussistono profili di incompatibilità”, sono queste le parole del primo cittadino.