VILLARICCA. E’ stato approvato oggi il primo bilancio dell’amministrazione Gaudieri ma in aula è stata sollevata una polemica sul piano di alienazione dei beni.

“Questo primo bilancio Gaudieri è un disastro – tuona il consigliere di opposizione nonché ex candidato sindaco Nicola Campanile -. La città non lo sa, non sono stati affissi manifesti per avvisare di questo consiglio, è evidente che si stanno nascondendo perché è un bilancio pessimo, peggiore di quello dei commissari. Con questo atto – continua Campanile – confermano le scelte peggiori dei commissari, come quella di vendere beni preziosi del Comune come la tensostruttura, i campi da tennis, il palazzetto dello sport e persino la biblioteca. Cercheremo di fargli cambiare idea, faremo di tutto per portare un contributo costruttivo ma non vediamo segnali in tal senso”.

“Abbiamo approvato il primo bilancio che ci dà la possibilità di ripartire e assicurare i servizi essenziali ai cittadini – spiega il consigliere della civica C.as.a Silvio Cacciapuoti -. Per fare ciò, però, già nella relazione commissariale erano stati quantificati alcuni beni oggetto di alienazione e valorizzazione ed è questo l’intento dell’amministrazione: alienare i beni che non sono produttivi ma che comportano spese straordinarie ma su tutti gli altri posso rassicurare che saranno valorizzati per rendere il nostro Comune ancora più vivibile, non sottraendo servizi ai cittadini”.