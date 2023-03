Lutto improvviso nella comunità villaricchese. E’ venuto a mancare Armando De Rosa, giornalista e presidente della Pro Loco. In queste ore si stanno moltiplicando i post di cordoglio sui social.

Villaricca piange Armando De Rosa

Detto “Armandino”, De Rosa, 73 anni, è stato per anni l’organizzatore del premio “Villaricca – Sergio Bruni”, la kermesse musicale dedicata al cantautore napoletano originario di Villaricca. Il suo cuore ha smesso di battere poche ore fa rendendo vani i tentativi di soccorso. Direttore di Campania Felix Tv, De Rosa aveva svolto il ruolo di addetto stampa della giunta regionale della Campania. Nel 2020 aveva ottenuto un importante riconoscimento, entrando nel comitato scientifico per la valorizzazione della lingua napoletana promosso dalla Regione.

A comunicarne il decesso il figlio, Tommaso, con un post sui social: “Buon viaggio, papà: ci hai spezzato il cuore”. Ma sono in tanti, in queste ore, a dedicargli frasi cariche di affetto: “Non era solo un amico, era uno di famiglia. Un vero signore dall’animo nobile e rispettoso dei valori morali cristiani. Uomo sincero, generoso e fedele in quelle radici napoletane che avevano in Sergio Bruni, punto di riferimento”, ha scritto il digital creator Salvatore Piedimonte.