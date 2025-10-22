Incassava i soldi degli automobilisti nei panni del parcheggiatore abusivo e contemporaneamente arrotondava con la droga. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal maresciallo Pietro Amati, che ha ammanettato un uomo nei pressi di una nota caffetteria di corso Europa (lungo la circumvallazione esterna). Si tratta di un 40enne di origini ghanesi, abitualmente presente nella zona.

Villaricca, parcheggiatore abusivo e pusher: scatta l’arresto all’esterno di nota caffetteria

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo aveva allestito una vera e propria piazza di spaccio nell’area adibita al parcheggio. Dosi di sostanze stupefacenti cedute presumibilmente agli stessi automobilisti che aiutava nelle operazioni di manovra. La doppia attività illecita però non è sfuggita ai militari dell’Arma, che nella giornata di lunedì hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato davanti agli occhi increduli di passanti e clienti.

Fino all’intervento dei carabinieri che hanno messo fine alla doppia illecita attività. All’arresto hanno assistito numerose persone che ieri affollavano la zona. L’uomo è stato trovato anche in possesso di un sacchetto contenente numerose dosi di marijuana. Per il parcheggiatore-pusher si sono così aperte le porte del carcere. È detenuto in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.