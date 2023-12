VILLARICCA. Dopo lunghe trattative, disaccordi sulla suddivisione delle deleghe e una rinuncia, a meno di 24 ore dal primo consiglio comunale, è stata ufficializzata la giunta a Villaricca.

Il sindaco Gaudieri ha nominato i 7 componenti dell’esecutivo. Quasi tutte confermate le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni a parte quella relativa alla commissaria uscente D’Ovidio che non avrebbe accettato l’incarico. Il primo cittadino ha così dovuto ricercare un’altra figura tecnica di sua espressione e si tratta di Maylin Flores, ex segretaria del Comune di Giugliano, che a Villaricca si occuperà di Bilancio, Tributi, Finanze e Beni confiscati.

Giunta a Villaricca: chi sono gli assessori

Il vice di Gaudieri è Gianni Granata a cui vanno anche le deleghe: Politiche formative educative, edilizia scolastica, sport ed edilizia sportiva, rapporti con consiglio comunale, Pnrr di settore. In un primo momento sarebbe dovuto essere Mastrantuono il vicesindaco poi pare che per tracciare una discontinuità con la precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose il sindaco abbia virato su Granata.

Entra in giunta Simona Ferrante, consigliera di Gaudieri sindaco, con delega a Cultura, eventi e spettacoli, biblioteca, politiche giovanili e pari opportunità, associazionismo e partecipazione.

E’ assessore ai lavori pubblici Francesco Mastrantuono che si occuperà anche di manutenzione, servizi tecnici, metanizzazione, servizi idrici e fognari, pubblica illuminazione, manutenzione strade, periferie, giudice di pace, Pnrr di settore.

Sempre per la civica Casa entra anche Paolo Di Marino che si occuperà di politiche sociali, piano sociale di zona, servizi sociali, centri estivi, politiche dell’integrazione, rapporti con l’Asl, farmacia comunale, Pnrr di settore.

Per la civica Villaricca sul serio entra il primo dei non eletti, Pasquale Ciccarelli che ha come deleghe politiche ambientali, energie sostenibili, verde pubblico, agenda digitale, urbanistica, Pnrr di settore.

Fratelli per Villaricca hanno indicato il nome di Monica Di Marino con delega alla polizia municipale, viabilità e trasporto locale, sosta a pagamento, agricoltura, commercio, patrimonio.

In Consiglio Comunale entra dott Antonio D’Angelo al posto di Simona Ferrante per la lista Gaudieri Sindaco.

Restano fuori dall’esecutivo Trasparenza per Villaricca e Unione democratici ma il sindaco ha optato per i consiglieri delegati che sono Tobia Tirozzi e Coscione. Dovrebbe invece essere eletto come Presidente del consiglio comunale Rocco Ciccarelli.