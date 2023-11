Servizio di tesoreria comunale, arriva l‘affidamento a Getet spa. Il Comune di Villaricca, dopo due procedure andate deserte, ha individuato il nuovo operatore economico che subentra alla Geset spa. Il contratto ha durata di cinque anni.

Villaricca: l’ultimo atto dei commissari, cambia la gestione della tesoreria comunale

Il vecchio tesoriere aveva gestito le operazioni per conto del Comune di Villaricca per 9 lunghi anni; dopodiché aveva operato per altri 12 in regime di proroga di fatto con un contratto molto oneroso che gravava – in media – sulle casse comunali per 240 mila euro all’anno.

Il metodo di calcolo del compenso era rapportato al volume di tutte le entrate e di tutte le spese relative ad alcuni titoli delle entrate e delle spese dell’ultimo rendiconto approvato. Sul totale veniva poi applicata una percentuale che determinava il corrispettivo spettante al tesoriere.

Per questo motivo il costo del servizio variava di anno in anno in relazione al flusso di entrate e di uscite. Gli indirizzi propedeutici all’avvio della procedura di gara per l’individuazione di un nuovo operatore economico erano stati dati dalla commissione straordinaria dell’ente, commissariato per mafia, lo scorso 2021 con apposito atto deliberativo che approvò il nuovo schema di convenzione.

Ci sono voluti tre bandi di gara per affidare l’appalto ad un nuovo soggetto, di cui due andati deserti. E proprio di recente l’Ufficio Finanziario ha avviato le procedure per completare il passaggio di consegne tra il tesoriere uscente e il tesoriere subentrante, conclusesi il 3 ottobre 2023.

Il nuovo tesoriere, la GETET S.P.A., gestirà il servizio di tesoreria per conto del Comune di Villaricca ma il corrispettivo è nettamente inferiore rispetto al passato. Il contratto è stato sottoscritto per un importo di 61.035,00 euro all’anno oltre iva. La GE.SE.T Italia S.p.A. aveva proposto anche ricorso innanzi al TAR Campania avverso l’indizione di gara e la successiva determina di aggiudicazione ma il tribunale amministrativo regionale, dopo aver sospeso l’efficacia, in data 11.07.2023, ha respinto il ricorso condannandola alla rifusione delle spese legali in favore del Comune di Villaricca. Il Comune, grazie all’attenta e meticolosa gestione della commissione straordinaria, al cui vertice ha figurato il prefetto Rosalba Scialla, risparmierà più di 160.000 euro all’anno per il prossimo quinquennio.