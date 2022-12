Ha cosparso di liquido infiammabile il fratello e ha tentato di dargli fuoco. La vittima è riuscita a salvarsi grazie alla sua reazione dopo essere fuggita e dopo essersi liberata del giubbotto intriso di benzina. E’ con l’accusa di tentato omicidio che è finito in carcere Gennaro D’Ausilio, 56 anni, originario di Villaricca.

Villaricca, lite per un’auto: tenta di uccidere il fratello cospargendolo di benzina

E’ il 9 dicembre quando, a Villaricca, tra due parenti scoppia una discussione. Gennaro va dal fratello che ha una concessionaria d’auto e gli chiede di consegnargli una macchina. Al rifiuto, la vittima viene minacciata e cosparsa di benzina contenuta in una lattina che l’altro porta con sé. L’imprenditore riesce però a scappare prima che il balordo accenda il fuoco e si sfila il soprabito intriso di liquido infiammabile. E’ scosso, spaventato. Trova però la forza di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Qualiano.

Scattano le indagini. Il 22 dicembre 2022 Gennaro D’Ausilio viene rintracciato a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dove vive. I militari dell’Arma lo trovano ed eseguono nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Così come ricostruito dagli investigatori, il tentato omicidio sarebbe ascrivibile ad acredini familiari già radicate, sorte all’indomani della morte della madre, per la ripartizione dell’eredità. La consegna dell’auto sarebbe stata dunque soltanto un pretesto. L’arrestato è stato associato in carcere, in attesa di interrogatorio da parte del Giudice.