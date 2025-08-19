Paura nella serata di ieri, lunedì 18 agosto, in una zona residenziale di Villaricca, dove alcuni malviventi hanno tentato di introdursi nell’abitazione del figlio di un noto imprenditore edile di Marano, anch’egli attivo nello stesso settore.

Villaricca, ladri tentano il colpo in casa del figlio di un imprenditore

Il colpo, però, non è andato a segno. I ladri, dopo aver provato a forzare l’ingresso, si sono dati alla fuga poco prima dell’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Marano, allertati tempestivamente.

Fortunatamente non si registrano danni né conseguenze per gli occupanti della casa, ma resta alta la tensione per l’ennesimo episodio criminale che colpisce l’area nord di Napoli. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e accertare se si sia trattato di un’azione mirata o di un tentativo di furto occasionale.