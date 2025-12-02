Villaricca, la segretaria del PD risponde a Maisto: “Analisi politica? Ha votato per altri”

Il Partito Democratico di Villaricca ritiene doveroso intervenire con chiarezza e fermezza rispetto alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Maisto. Premettendo che ogni critica è legittima, anche quella di un neoiscritto quale è Maisto, è necessario ricordare un dato politico inequivocabile: le elezioni risentono della forza dei candidati locali. Lo dimostrano i risultati delle Europee dello scorso anno, quando il Partito Democratico è risultato primo partito a Villaricca con una percentuale vicina al 30%.

Tuttavia, il comunicato diffuso da Maisto appare fondato su motivazioni ben più infime di un’analisi politica. Il consigliere attacca perché sa di doversi difendere da un fatto noto a tutti: alle scorse elezioni regionali non ha votato il Partito Democratico, scegliendo di sostenere un candidato di una lista diversa e influenzando altri iscritti a fare lo stesso. Un comportamento ingiustificabile, contrario alle regole del partito e già segnalato ufficialmente alla Federazione per i provvedimenti del caso.

Alla luce di questa scelta, che da sola basterebbe a evidenziare una distanza ormai netta dal PD, si aggiungono ulteriori condotte incoerenti: iniziative politiche personali, prese di posizione pubbliche unilaterali e assenza totale di confronto con segreteria e direttivo. Azioni che disorientano iscritti ed elettori e indeboliscono il lavoro collettivo.

dott.ssa Antonella Di Rosa

• Segretaria PD Villaricca

• Componente segreteria Metropolitana di Napoli